Россияне захотели трудиться 4 дня в неделю

Половина работающих пятидневку граждан РФ хотели бы перейти на четырехдневный режим. Каждый пятый опрошенный Superjob высказался против этой идеи.

Согласно исследованию, проведенному в России сервисом Superjob., 56% трудящихся по обычному графику «пять дней в неделю» выразили желание перейти на 4-х рабочий режим. Однако каждый пятый опрошенный высказал противоположное мнение, отвергая идею сокращения рабочей недели.

«Среди россиян, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 56% хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи, в основном, конечно, по финансовым соображениям»

– Superjob

Основные причины, побуждающие людей стремиться к сокращению рабочей недели многообразны. Во-первых, увеличение свободного времени для отдыха, личного развития, заботы о здоровье и семье является одним из ключевых факторов. Четыре дня работы позволяют снизить уровень стресса, улучшить баланс между профессиональной и личной жизнью, что в свою очередь влияет на общее благополучие человека.

Кроме того, экономия времени на транспортные переезды и возможность проведения дополнительного времени с родными и близкими – это еще один аргумент в пользу сокращенной рабочей недели.

С другой стороны, сторонники пятидневной рабочей недели также имеют свои доводы. Во-первых, это может быть связано с беспокойством о возможной потере заработка в случае сокращения рабочего времени. Нередко люди опасаются, что уменьшение количества рабочих дней приведет к уменьшению заработной платы, что может повлиять на финансовое благополучие.