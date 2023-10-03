Россияне перешли на отечественные вина

Импортное вино в России стремительно теряет популярность, рассказали в Роскачестве.
"Россияне стали значительно реже оценивать зарубежное вино как превосходящее по качеству российское. Если в конце 2022 года 29% россиян отвечали, что вино зарубежного производства гораздо более качественное, чем российское, то сейчас с таким мнением готовы согласиться 17%"
– Роскачество
Столь низкая популярность у иностранного вина отмечена впервые более чем за два года. Сегодня 51% россиян выбирают отечественные вина и считают их более качественными.
В России за последние шесть лет производство вина выросло почти в два раза, закладываются новые виноградники, виноделие развивается не только на Кубани и в Крыму, но и в Астраханской, Саратовской областях, на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.