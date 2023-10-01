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В Египте нашли гробницу с вином 5000-летней выдержки

Саркофаг древнеегипесткой мумии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Древнейшие алкогольный напиток нашли на днях в Египте – в одной из гробниц археологи обнаружили непотревоженный запас вина выдержкой 5000 лет.

Необычную гробницу на днях раскопали в египетской провинции Сохаг: немецкие, австрийские и местные археологи обнаружили в усыпальнице царицы Мернейт (1-я династия Раннего царства) нетронутый винный погреб.

Речь идет о нескольких сотнях запечатанных глиняных кувшинов, в которых содержится древний алкогольный напиток, производившийся из винограда около 5 тыс лет назад.

За это время египетское вино, разумеется, успело высохнуть, речь идет об обнаружении только остатков напитка, однако археологи ничего не сообщили о том, возможно ли восстановить и продегустировать алкогольную древность.

После этого ученые добавили, что исследование гробницы Мернейт позволило значительно расширить сведения о времени правления царицы. К примеру, одна из надпись в усыпальнице сообщает, что погребенная контролировала работу древнеегипетского правительства.

Неподалеку от усыпальницы найдены могилы служанок и придворных вельмож царицы Мернейт.

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