Россия примет Совет глав правительств ШОС

В ноябре в российской столице состоится Совет глав правительств стран ШОС. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к России от Китая.

В Москве 17-18 ноября пройдет Совет глав правительств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает министерство иностранных дел России.

Председательство в ШОС перейдет к РФ от КНР. В сентябре в китайском Тяньцзине пройдет Совет глав государств ШОС и встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс".

"Итоги предстоящих в Тяньцзине мероприятий на высшем уровне намерены вместе с другими государствами-членами ШОС использовать при содержательном наполнении заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое пройдет под председательством России 17-18 ноября в Москве"

– МИД РФ

Российской стороной активно реализуется план мероприятий будущего председательства, в рамках подготовки Совета глав правительств будет проведено в сентябре Совещание министров стран ШОС, "отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность".