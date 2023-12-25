Россия получила еще две партии куриных яиц из Азербайджана

Сегодня через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в РФ ввезли еще две партии куриных яиц из Азербайджана: это 612 тысяч яиц, которые будут продаваться в России.

Через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на границе России и Азербайджана из соседней страны были ввезены еще две партии пищевого яйца в количестве 612 тыс штук для дальнейшей реализации на территории России, сообщили в Россельхознадзоре.

"По состоянию на 19 января в Россию из Азербайджана ввезено 3 миллиона штук пищевых яиц"

- Россельхознадзор

Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 т поступила в РФ 19 декабря, а в минувшую субботу, 13 января, в страну была ввезена предыдущая партия продукции азербайджанских несушек: 306 тыс штук.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что благодаря азербайджанским поставкам куриных яиц России удалось преодолеть неожиданно образовавшийся перед Новым годом продовольственный кризис и остановить "яичную инфляцию".