Россия оценила ущерб от коронавируса за год в 1,6 трлн рублей

В прошлом году пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере 1,6 трлн рублей. Это расходы на лечение пациентов, простой сотрудников во время больничного, потеря трудоспособного населения в случае смерти из-за вируса.
Роспотребнадзор оценивает ущерб, причиненный коронавирусом в 2022 году в 1,6 трлн рублей.
"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей"
– доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году
В ведомстве уточнили, что к ущербу относятся:
- траты на медицинское обслуживание пациентов с ковид - около 1,1 трлн рублей за год,
- потери рабочего времени, когда сотрудник на больничном,
- потери трудоспособного населения в случае смерти пациента - минимум 0,5 трлн рублей.
Всего в стране за 2022 год выявили свыше 12,1 млн случаев заболевания COVID-19. Вирус не перестает мутировать, новые подварианты характеризуются большей заразностью, но менее тяжелым течением болезни.