Россия оценила ущерб от коронавируса за год в 1,6 трлн рублей

Опубликовано: 18:07, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В прошлом году пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере 1,6 трлн рублей. Это расходы на лечение пациентов, простой сотрудников во время больничного, потеря трудоспособного населения в случае смерти из-за вируса.

Роспотребнадзор оценивает ущерб, причиненный коронавирусом в 2022 году в 1,6 трлн рублей.

"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей"

– доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году

В ведомстве уточнили, что к ущербу относятся:

траты на медицинское обслуживание пациентов с ковид - около 1,1 трлн рублей за год,

потери рабочего времени, когда сотрудник на больничном,

потери трудоспособного населения в случае смерти пациента - минимум 0,5 трлн рублей.

Всего в стране за 2022 год выявили свыше 12,1 млн случаев заболевания COVID-19. Вирус не перестает мутировать, новые подварианты характеризуются большей заразностью, но менее тяжелым течением болезни.