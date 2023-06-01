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Россия оценила ущерб от коронавируса за год в 1,6 трлн рублей

Россия оценила ущерб от коронавируса за год в 1,6 трлн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В прошлом году пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере 1,6 трлн рублей. Это расходы на лечение пациентов, простой сотрудников во время больничного, потеря трудоспособного населения в случае смерти из-за вируса.

Роспотребнадзор оценивает ущерб, причиненный коронавирусом в 2022 году в 1,6 трлн рублей.

"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей"

– доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году

В ведомстве уточнили, что к ущербу относятся:

  • траты на медицинское обслуживание пациентов с ковид - около 1,1 трлн рублей за год,
  • потери рабочего времени, когда сотрудник на больничном,
  • потери трудоспособного населения в случае смерти пациента - минимум 0,5 трлн рублей.

Всего в стране за 2022 год выявили свыше 12,1 млн случаев заболевания COVID-19. Вирус не перестает мутировать, новые подварианты характеризуются большей заразностью, но менее тяжелым течением болезни.

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