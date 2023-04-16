Судно Evrim Group доставило в турецкий порт Унье, расположенный на побережье Черного моря гуманитарный груз весом в 184 т из России, сообщает пресс-служба местного руководства.
Прибывший из России корабль наполнен продуктами питания, медикаментами и другими товарами первой необходимости. Весь груз пойдет на помощь пострадавшим от сильных землетрясений на юго-востоке Турции.
Стоит отметить, что партия российской гуманитарной помощи уже разгружена, ее отправили в пострадавшие районы под контролем Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, мощные землетрясения потрясли юго-восточную часть Турции в феврале этого года. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 50 тыс человек. Также пострадали районы, расположенные на севере Сирии.