МВД Турции: число жертв землетрясения достигло 50,5 тыс человек

Опубликовано: 13:06, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции сообщили о том, что погибли 50 500 человек в результате мощнейшего землетрясения, произошедшего в феврале. Информация предоставлена турецким МВД.

На сегодняшний день в Турции сообщается о 50,5 тыс жертвах февральского стихийного бедствия.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал сегодня, что число жертв стихии насчитывает 50 500 человек. Мощнейшие подземные толчки стали причиной разрушения зданий в городах, люди оказались погребены под руинами.

Также десятки тысяч жителей Турции получили травмы в результате землетрясение, остались без имущества и крыши над головой. Строительство домов в разрушенных городах уже началось. Всего будет заново отстроено 650 тыс домов.

Отметим, что землетрясения продолжаются в отдельных регионах Турции. Сейчас их сила оценивается в 4 балла.