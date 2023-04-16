Турция ликвидирует последствия землетрясений к Ураза-Байраму

Опубликовано: 7:43, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал турецким гражданам, что всюду, кроме провинции Хатай, руины обрушившихся 6 февраля зданий будут расчищены к концу Священного месяца Рамадан. На праздник Ураза-Байрам первые из потерявших жилье в результате землетрясений смогут въехать в новые дома, построенные для них государством.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к жителям провинции Коджаэли, пообещал, что руины зданий, обрушившихся 6 февраля в ходе двух рекордных землетрясений, будут полностью вывезены из турецких городов к празднику Ураза-Байрам (к 21 апреля).

Единственное исключение – крайне тяжело пострадавшая от природного катаклизма провинция Хатай.

Эрдоган сообщил, что турецкая строительная индустрия занята сейчас возведением новых жилых домов для потерявших жилье 6 февраля. Речь идет о многоквартирных зданиях в городах и частных домах в селах.

По его словам, в день Ураза-Байрама первые из пострадавших смогут вселиться в новое жилье.

Напомним, что общее число погибших в ходе землетрясений превысило 50500 человек. Подземные толчки разрушили тысячи зданий в одиннадцати провинциях Турции.