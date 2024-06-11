Роспотребнадзор приостановил деятельность поставщиков некачественной еды

Работа поставщиков и производителей некачественной продукции, приведшей к массовым отравлениям, приостановлена. Роспотребнадзор сообщил об изъятии свыше 170 тонн еды.

Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, которая привела к массовым отравлениям в трех российских городах. Об этом сказано в пресс-релизе надзорного ведомства.

"Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота"

– пресс-служба ведомства

Там обратили внимание на то, что работа всех объектов, осуществлявших производство и реализацию продукции, временно прекращена. Из оборота изъято свыше 172 тонн продукции.

"Эпидемиологический диагноз установлен в первые сутки от начала эпидемиологического расследования. Источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители продукции: ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО "САВОН-К" (Московская область)"

– Роспотребнадзор

Напомним, с 14 июня за медицинской помощью в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились с одинаковыми жалобами по меньшей мере 150 человек. У всех у них зафиксированы симптомы, характерные для ботулизма.