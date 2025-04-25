Роспотребнадзор не нашел мазута на побережье Кубани

Роспотребнадзор оценил пробы воды и песка на Черноморском побережье Краснодарского края и, в отличие от отдыхающих, не нашел в них следов мазута.

Пробы воды и песка вдоль побережья Черного моря в Краснодарском крае вплоть до границы с Абхазией соответствуют нормам, сообщил сегодня Роспотребнадзор после встречи главы ведомства Анны Поповой с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"В этом году ведется очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам"

- пресс-служба ведомства

Также Попова и Кондратьев обсудили готовность Кубани к летнему курортному сезону, отметив: ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, передает "Интерфакс".

А вот сами туристы накануне все же обнаружили мазутные следы, причем там, где, что называется, "не ждали" - на пляже "Кристалл" в Новороссийске, пишет Telegram-канал "ЧП Новороссийск".

Отдыхающие купались в море с надувной черепахой, но, выйдя на берег, увидели на ней пятна нефтепродуктов.

"Информация о выявлении следов нефтепродуктов, предположительно мазута, в акватории Черного моря и на территории береговой полосы муниципального образования город-герой Новороссийск администрацией направлена в территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Новороссийске и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для проверки фактов указанных в публикациях и принятия мер в рамках полномочий"

- контрольно-ревизионное управление Новороссийска