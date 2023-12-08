Решение об открытии аэропорта Краснодара примет рабочая группа Росавиации

Росавиация соберет заседание рабочей группы, которое и назовет дату открытия аэропорта Краснодара после проверки всех служб воздушной гавани.

В скором времени пройдет заседание рабочей группы на базе Росавиации, которая проанализирует результаты проверки всех служб аэропорта Краснодара, сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.

"Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовет эту долгожданную дату"

– пресс-служба аэропорта Краснодара

Ожидается, что со своим решением рабочая группа затягивать не будет, передает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что сегодня в аэропорту Краснодара сел первый за почти два года самолет без пассажиров, который прилетел из Минвод техническим рейсом. В руководстве воздушной гавани предположили, что если технический полет пройдет успешно, то аэропорт сможет начать участвовать во внутреннем авиасообщении уже с 25 декабря 2023 года.