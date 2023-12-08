Открытие аэропорта Краснодара снизит цены на отдых

Возобновление работы краснодарского аэропорта поможет снизить стоимость отдыха на черноморском побережье следующим летом.

Следующий летний сезон на черноморском побережье России может порадовать путешественников низкими ценами. Снижение стоимости на отдых произойдет на фоне открытия аэропорта в Краснодаре. Такое заявление сделал глава Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.

Он отметин, что в этом году на курорты Краснодарского края и Крыма приехало рекордное количество туристов, несмотря на то, что авиагавань Краснодара не работала. Аэропорты Сочи и Минеральных вод работали на пределе.

"Не думаю, что из-за закрытия краснодарского аэропорта Сочи или Кавминводы теряют туристов, но Геленджик, Анапа однозначно выиграют благодаря улучшенной логистике. Выиграют не только в удобстве, но и во времени и, соответственно, стоимости. Выиграет также Крым, куда станет проще добираться, и местные здравницы смогут добавить 10-15% к своей загрузке»

- Юрий Барзыкин

Глава РТС также заявил, что эффект от возобновления работы аэропорта можно будет в полной мере увидеть в летний период. Если запуск авиагавани произойдет до Нового года, то на туристический поток это скажется в меньшей степени.

«Думаю, на Новый год тоже будет прирост, хотя, конечно, минимальный. Значение открытия аэропорта полностью проявится уже в следующем году: снизятся цены, оживится бронирование, начнется регулярное авиасообщение, станет свободнее на трассе М-4, на которую также в этом году была большая нагрузка»

- Юрий Барзыкин

Аэропорт "Пашковский" в Краснодаре может возобновить свою работу 15 декабря, после того, как будет совершен тестовый рейс.