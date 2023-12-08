Открытие аэропорта Краснодара снизит цены на отдых

Следующий летний сезон на черноморском побережье России может порадовать путешественников низкими ценами. Снижение стоимости на отдых произойдет на фоне открытия аэропорта в Краснодаре. Такое заявление сделал глава Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.
Он отметин, что в этом году на курорты Краснодарского края и Крыма приехало рекордное количество туристов, несмотря на то, что авиагавань Краснодара не работала. Аэропорты Сочи и Минеральных вод работали на пределе.
"Не думаю, что из-за закрытия краснодарского аэропорта Сочи или Кавминводы теряют туристов, но Геленджик, Анапа однозначно выиграют благодаря улучшенной логистике. Выиграют не только в удобстве, но и во времени и, соответственно, стоимости. Выиграет также Крым, куда станет проще добираться, и местные здравницы смогут добавить 10-15% к своей загрузке»
- Юрий Барзыкин
Глава РТС также заявил, что эффект от возобновления работы аэропорта можно будет в полной мере увидеть в летний период. Если запуск авиагавани произойдет до Нового года, то на туристический поток это скажется в меньшей степени.
«Думаю, на Новый год тоже будет прирост, хотя, конечно, минимальный. Значение открытия аэропорта полностью проявится уже в следующем году: снизятся цены, оживится бронирование, начнется регулярное авиасообщение, станет свободнее на трассе М-4, на которую также в этом году была большая нагрузка»
- Юрий Барзыкин
Аэропорт "Пашковский" в Краснодаре может возобновить свою работу 15 декабря, после того, как будет совершен тестовый рейс.