Аэропорт Краснодар успешно принял технический рейс из Минвод

В Краснодарском аэропорту сел первый за почти два года самолет. Воздушное судно прибыло из Минвод без пассажиров: это был технический рейс перед тем, как открыть воздушную гавань.

Аэропорт Краснодар предположительно откроют уже в ближайшее время – самолет SSJ-100 успешно выполнил технический полет. О посадке сообщили в Росавиации.

Лайнер авиакомпании "Азимут" поднялся в воздух в Минводах. На его борту не было пассажиров. Задача полета заключалась в проверке слаженности работы различных служб.

"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована"

– глава ведомства Дмитрий Ядров

В течение всего времени закрытия аэропорта соответствующие службы заботились о его инфраструктуре. Для поддержки инфраструктуры федеральные власти выделили более 1,5 млрд рублей.

Отмечалось, что если технический полет пройдет успешно, то аэропорт сможет начать участвовать во внутреннем авиасообщении с 25 декабря 2023 года.