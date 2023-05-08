Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Опубликовано: 15:04, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин направил поздравительные письма руководителям государств, входящих в СНГ, по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил лидерам государств, которые входят в состав Содружества Независимых Государств, а также народам Грузии и Молдовы, поздравительные телеграммы по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в этот день наши народы воздают дань уважения и признательности всем тем, кто, находясь на полях сражений и в тылу, приближал разгром нацистских захватчиков, что позволило отстоять свободу и независимость.

"Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников"

- Владимир Путин

Глава государства заявил в поздравлении, что духовное наследие Великой Победы продолжит способствовать развитию и упрочению связей между странами Содружетсва.

В заключение Путин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла, пожелал им крепости духа, благополучия и долгих лет жизни.