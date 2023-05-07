Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов человек. В преддверии Дня Победы публикуем фото Ржевского мемориала Советскому солдату

Ржевский мемориал Советскому солдату - один из самых пронзительных памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Он находится у деревни Хорошево, в Ржевском районе Тверской области. Здесь в 1942-1943 годах проходила Ржевская битва - одна из самых кровопролитных в Великой Отечественной войне. За 14 месяцев погибли около миллиона советских солдат, еще сотни тысяч были ранены.

За спиной 25-метрового бронзового солдата развевается плащ-палатка, который внизу превращается в стаю журавлей. Под статуей на стальных плитах, образующих коридор, нанесены имена 62 тысяч красноармейцев, погибших в Ржевском районе.