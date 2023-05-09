Опубликовано: 10:40, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в честь Дня Победы проводится торжественный парад. Владимир Путин, выступая с речью, отметил, что Россия хочет мирного и стабильного будущего. Сегодня вечером в честь 9 Мая будет дан салют.

Сегодня в России отмечается День Победы. В честь праздника на Красной площади в российской столице проходит парад. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью с трибуны.

Президент поздравил с Днем Победы, а затем объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.

На парад в Москве прибыли главы стран СНГ: Беларуси - Александр Лукашенко; Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Узбекистана - Шавкат Мирзиеев, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян.

В программе дня также возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и неформальный завтрак лидеров.

Отметим, что День Победы - праздник всех народов СССР. Сегодня на постсоветском пространстве в каждой стране чтят героев и отдают дань памяти и уважения павшим и их подвигу. Во множестве городов проводится акция «Бессмертный полк», возлагаются к мемориалам цветы в память о дедах, чествуются ветераны.

Путин выразил уверенность, что бесценным наследием является опыт солидарностии партнерства в годы борьбы с общей угрозой. Это и прочная опора, необходимая именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов.

"Очень важно, что сегодня здесь, в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили – все народы СССР внесли вклад в общую Победу"

– Владимир Путин

Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства, в мире нет ничего сильнее нашей любви к Родине. Речь российского лидера заврешилась провозглашением "Ура".

С трибуны за парадом наблюдают не только главы государств, но и ветераны, кадеты, участники СВО, родные погибших. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В параде 2023 года, проводимом в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участие принимают свыше 8 тыс военнослужащих, из них 530 - участники СВО. Всего по главной площади страны пройдут 30 парадных расчетов. В пеших парадных расчетах представлены все виды и рода ВС России. Впервые в этом году в параде участвуют бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак". Воздушная часть парада отменена.

Вечером в Москве в честь 9 Мая будет дан праздничный салют. Он стартует в 22:00, его продолжительность составит 10 минут. В том числе в небе можно будет увидеть российский триколор, созданный из огней фейерверков.