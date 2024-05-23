Проезд в транспорте Кисловодска подешевеет с 1 июня

В Кисловодске на время высокого туристического сезона будет снижена стоимость проезда в общественном транспорте. Акция будет действовать только при оплате онлайн-картой «Мир».
Транспорт Кисловодска подешевеет на летний период, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.
«С 1 июня по 30 сентября 2024 года стоимость проезда в общественном транспорте Кисловодска станет дешевле на 6 рублей. Скидка будет применяться при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон. При этом гаджет должен поддерживать функцию NFC»
– градоначальник
Чтобы воспользоваться скидкой, пассажир должен загрузить карту российской платежной системы «Мир» в мобильный сервис платежей Mir Pay.
Моисеев добавил, что данная акция будет действовать летом на территории всего Ставрополья. Таким образом, в течение четырех месяцев местные жители и туристы в Кавминводах смогут экономить на общественном транспорте.