Вестник Кавказа

Проезд в транспорте Кисловодска подешевеет с 1 июня

Проезд в транспорте Кисловодска подешевеет с 1 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске на время высокого туристического сезона будет снижена стоимость проезда в общественном транспорте. Акция будет действовать только при оплате онлайн-картой «Мир».

Транспорт Кисловодска подешевеет на летний период, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

«С 1 июня по 30 сентября 2024 года стоимость проезда в общественном транспорте Кисловодска станет дешевле на 6 рублей. Скидка будет применяться при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон. При этом гаджет должен поддерживать функцию NFC»

– градоначальник

Чтобы воспользоваться скидкой, пассажир должен загрузить карту российской платежной системы «Мир» в мобильный сервис платежей Mir Pay.

Моисеев добавил, что данная акция будет действовать летом на территории всего Ставрополья. Таким образом, в течение четырех месяцев местные жители и туристы в Кавминводах смогут экономить на общественном транспорте.

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