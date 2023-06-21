Премьер Грузии назвал действия Саакашвили спектаклем

Опубликовано: 13:58, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Грузии

Премьер-министр Грузии считает, что ухудшение здоровья Михаила Саакашвили – это спектакль. По его мнению, экс-глава государства должен извиниться за это перед грузинским обществом.

Ухудшение здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – это спектакль, поставленный им самим. Об этом заявил 21 июня премьер-министр республики.

По словам Ираклия Гарибашвили, экс-главе государства нужно каждый день просить прощения у граждан страны.

"Все убедились, что этого человека никто не отравлял, он ставил простейший спектакль, занимаясь за время нахождения в тюремном заключении маскарадом и спекуляцией о якобы ухудшении своего здоровья"

– сказал глава правительства.

Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили активизировался на прошлой неделе, когда сообщил о планах вернуться в политику, однако в действительности он никуда и не уходил и продолжал.

"Большей деградации и падения со стороны Саакашвили, когда на одном из судебных процессов он предстал как гражданин Украины и потребовал переводчика, чтобы говорить на украинском языке, представить невозможно, тем более со стороны бывшего президента Грузии"

– поведал Гарибашвили.