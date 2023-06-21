Премьер Грузии назвал действия Саакашвили спектаклем

Ухудшение здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – это спектакль, поставленный им самим. Об этом заявил 21 июня премьер-министр республики.
По словам Ираклия Гарибашвили, экс-главе государства нужно каждый день просить прощения у граждан страны.
"Все убедились, что этого человека никто не отравлял, он ставил простейший спектакль, занимаясь за время нахождения в тюремном заключении маскарадом и спекуляцией о якобы ухудшении своего здоровья"
– сказал глава правительства.
Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили активизировался на прошлой неделе, когда сообщил о планах вернуться в политику, однако в действительности он никуда и не уходил и продолжал.
"Большей деградации и падения со стороны Саакашвили, когда на одном из судебных процессов он предстал как гражданин Украины и потребовал переводчика, чтобы говорить на украинском языке, представить невозможно, тем более со стороны бывшего президента Грузии"
– поведал Гарибашвили.