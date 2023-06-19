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В Грузии перенесли заседание суда по делу Саакашвили

В Грузии перенесли заседание суда по делу Саакашвили
В Грузии отложили на неопределенное время суд над экс-главой государства Михаилом Саакашвили. Заседание должно было состояться сегодня.

Запланированное на сегодня заседание суда по делу о разгоне осенью 2007 года протестной акции, по которому проходит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отложено на неопределенный срок. Об этом пишут 19 июня местные СМИ.

Согласно предварительной информации, решение перенести заседание связано с отсутствием одного из членов судейской коллегии. При этом пока не сообщается, когда именно пройдет заседание.

Ранее Михаил Саакашвили, продолжающий лечение в клинике "Вивамеди", сообщил, что собирается дистанционно участвовать в заседании.

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