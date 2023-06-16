РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Саакашвили решил вернуться в грузинскую и украинскую политику

Саакашвили решил вернуться в грузинскую и украинскую политику
Михаил Саакашвили сообщил о своих планах вернуться в политику. По словам бывшего президента Грузии, он намерен участвовать в политической жизни не только Грузии, но и Украины.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение вернуться в грузинскую политику. Об этом он сам сообщил 16 июня в своих социальных сетях.

По словам экс-глава государства, параллельно он также планирует участвовать в политической жизни Украины.

"Несмотря на состояние здоровья, я намерен активно подключиться к грузинской политике и параллельно участвовать в политической жизни Украины"

– сказал политик.

Помимо этого, Саакашвили заявил, что намерен участвовать во всех судебных процессах, в которых проходит обвиняемым.

Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили

Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version