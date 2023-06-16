Саакашвили решил вернуться в грузинскую и украинскую политику

Михаил Саакашвили сообщил о своих планах вернуться в политику. По словам бывшего президента Грузии, он намерен участвовать в политической жизни не только Грузии, но и Украины.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение вернуться в грузинскую политику. Об этом он сам сообщил 16 июня в своих социальных сетях.
По словам экс-глава государства, параллельно он также планирует участвовать в политической жизни Украины.
"Несмотря на состояние здоровья, я намерен активно подключиться к грузинской политике и параллельно участвовать в политической жизни Украины"
– сказал политик.
Помимо этого, Саакашвили заявил, что намерен участвовать во всех судебных процессах, в которых проходит обвиняемым.