Саакашвили решил вернуться в грузинскую и украинскую политику

Опубликовано: 19:59, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Михаил Саакашвили сообщил о своих планах вернуться в политику. По словам бывшего президента Грузии, он намерен участвовать в политической жизни не только Грузии, но и Украины.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение вернуться в грузинскую политику. Об этом он сам сообщил 16 июня в своих социальных сетях.

По словам экс-глава государства, параллельно он также планирует участвовать в политической жизни Украины.

"Несмотря на состояние здоровья, я намерен активно подключиться к грузинской политике и параллельно участвовать в политической жизни Украины"

– сказал политик.

Помимо этого, Саакашвили заявил, что намерен участвовать во всех судебных процессах, в которых проходит обвиняемым.