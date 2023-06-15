Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили

Опубликовано: 14:34, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Грузии

Саакашвили должен ответить за преступления своего режима. Об этом заявила президент Грузии, объясняя свой отказ помиловать экс-главу государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от помилования экс-главы государства Михаила Саакашвили, мотивировав это тем, что он должен заплатить за преступления, совершенные при его режиме.

"Грузинский народ пережил восемь лет режима Саакашвили, оставившего после себя много жертв. Многие люди просили меня лично, но я объясняла им, что помилование – не выход в этой ситуации именно из-за грузинского народа"

– Саломе Зурабишвили

Далее президент Грузии призвала надеть на своего предшественника электронный браслет.