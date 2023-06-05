Когда Саакашвили вернется в тюрьму?

Бывший президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили вернется в тюрьму из клиники тогда, когда состояние его здоровья позволит ему переносить тюремное заключение. Такое заявление сделал глава Минюста Рати Брегадзе.
Он напомнил, что оппозиционер в первую очередь - заключенный. Поэтому возвращение его в пенитенциарное учреждение - это абсолютно закономерное явление, которое нельзя считать угрозой или опасностью.
Министр подчеркнул, что ведомство поддерживает постоянный контакт с клиникой "Вивамеди", где уже достаточно длительное время лечится Саакашвили: новости о его самочувствии поступают каждый день.
"Как я уже говорил, как только появятся соответствующие условия, я имею в виду медицинские условия, его переведут в соответствующее учреждение, как любого другого заключенного"
– Рати Брегадзе