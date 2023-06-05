Когда Саакашвили вернется в тюрьму?

Опубликовано: 19:19, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии. Саакашвили перевозят из тюрьмы в больницу, 8 ноября 2021 года

В Тбилиси рассказали о дальнейшей судьбе бывшего президента, осужденного Михаила Саакашвили. Сейчас он находится в больнице, причем в гражданской. Однако возвращение его за решетку неизбежно.

Бывший президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили вернется в тюрьму из клиники тогда, когда состояние его здоровья позволит ему переносить тюремное заключение. Такое заявление сделал глава Минюста Рати Брегадзе.

Он напомнил, что оппозиционер в первую очередь - заключенный. Поэтому возвращение его в пенитенциарное учреждение - это абсолютно закономерное явление, которое нельзя считать угрозой или опасностью.

Министр подчеркнул, что ведомство поддерживает постоянный контакт с клиникой "Вивамеди", где уже достаточно длительное время лечится Саакашвили: новости о его самочувствии поступают каждый день.

"Как я уже говорил, как только появятся соответствующие условия, я имею в виду медицинские условия, его переведут в соответствующее учреждение, как любого другого заключенного"

– Рати Брегадзе