ЕСПЧ оставил Саакашвили в Грузии

Опубликовано: 19:52, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии. Саакашвили перевозят из тюрьмы в больницу, 8 ноября 2021 года.

Страсбургский суд вынес свой вердикт по обращению Михаила Саакашвили, который просил отправить его на лечение за рубеж, так как в Грузии его якобы пытают. Подробности рассказал глава Минюста Грузии.

ЕСПЧ принял решение по делу "Саакашвили против Грузии", в рамках которого осужденный экс-президент просил добиться отправки его на лечение за границу. Детали озвучил глава Минюста Грузии.

По словам Рати Брегадзе, оппозиционеру отказали в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, суд не счел нужным переводить осужденного пациента в какую-то другую больницу в самой Грузии.

Министр подчеркнул, что Страсбургский суд таким образом подтвердил правильность всех действий грузинского государства, а также неоднократно озвученный Тбилиси факт членовредительства Саакашвили.

Кто клеветал на власти Грузии

Брегадзе констатировал, что сразу после поимки Саакашвили неизвестные запустили клеветническую кампанию: ее организаторы пытались создать впечатления, что грузинское государство занимается пытками.

Чиновник уверен, что злоумышленников раздражали успехи Грузии, и они решили негативно повлиять на ее евроинтеграцию.

"Для достижения этой цели эта группа лиц дошла даже до того, что подстрекала осужденного к четырем эпизодам голодания, не подчиняться рекомендациям врачей, не лечиться и таким образом ухудшать состояние своего здоровья, что есть не что иное, как членовредительство"

— Рати Брегадзе