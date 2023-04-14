Саакашвили все еще отказывается от еды и лечения

Опубликовано: 23:21, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы. Саакашвили в клинике «Вивамед», 1 февраля 2023 года

Состояние здоровья Михаила Саакашвили практически не изменилось в последнее время, сообщил директор клиники. По словам Зураба Чхаидзе, это неудивительно - пациент не ест нужного количества пищи и не лечится.

Бывший грузинский президент продолжает отказываться от лечения, сообщил директор клиники "Вивамед", где Михаила Саакашвили лечат от кахексии.

По его словам, состояние пациента в последнее время практически не изменилось.

"Предлагаемые нами методы лечения, добавки и т. д. почти не выполняются, и он находится на симптоматическом лечении"

— Зураб Чхаидзе

Директор подчеркнул, что бывший глава государства сознательно не потребляет необходимую ему норму калорий, отказываясь от еды. В день он съедает не более 500 килокалорий.

Напомним, примерная норма килокалорий для взрослого мужчины - около 2,5 тыс ккал.