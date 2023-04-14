Саакашвили все еще отказывается от еды и лечения

Состояние здоровья Михаила Саакашвили практически не изменилось в последнее время, сообщил директор клиники. По словам Зураба Чхаидзе, это неудивительно - пациент не ест нужного количества пищи и не лечится.
Бывший грузинский президент продолжает отказываться от лечения, сообщил директор клиники "Вивамед", где Михаила Саакашвили лечат от кахексии.
По его словам, состояние пациента в последнее время практически не изменилось.
"Предлагаемые нами методы лечения, добавки и т. д. почти не выполняются, и он находится на симптоматическом лечении"
— Зураб Чхаидзе
Директор подчеркнул, что бывший глава государства сознательно не потребляет необходимую ему норму калорий, отказываясь от еды. В день он съедает не более 500 килокалорий.
Напомним, примерная норма килокалорий для взрослого мужчины - около 2,5 тыс ккал.