Представители Турции едут в Бельгию обсуждать присоединение Швеции к НАТО

Турецкая делегация летит в Бельгию обсуждать вопросы присоединения Швеции к НАТО. Переговоры, в которых также будут участвовать представители Финляндии, пройдут в четверг.
Уже завтра в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры с участием представителей Турции, Финляндии и Швеции. Они будут посвящены вопросам членства Швеции в НАТО.
Встреча, инициатором которой является генсек НАТО Йенс Столтенберг, станет последней перед саммитом организации в Вильнюсе.
Турецкую сторону на ней будет представлять руководитель внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, глава Нацраведки Ибрагим Калын и главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч.