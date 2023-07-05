Представители Турции едут в Бельгию обсуждать присоединение Швеции к НАТО

Опубликовано: 19:55, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая делегация летит в Бельгию обсуждать вопросы присоединения Швеции к НАТО. Переговоры, в которых также будут участвовать представители Финляндии, пройдут в четверг.

Уже завтра в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры с участием представителей Турции, Финляндии и Швеции. Они будут посвящены вопросам членства Швеции в НАТО.

Встреча, инициатором которой является генсек НАТО Йенс Столтенберг, станет последней перед саммитом организации в Вильнюсе.

Турецкую сторону на ней будет представлять руководитель внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, глава Нацраведки Ибрагим Калын и главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч.