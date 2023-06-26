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НАТО встретится с Турцией, Швецией и Финляндией

НАТО встретится с Турцией, Швецией и Финляндией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В НАТО сообщили, что запланирована встреча лидеров Турции, Швеции и Финляндии в трехстороннем формате. Переговоры пройдут в Брюсселе до саммита альянса в Вильнюсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал встречу руководителей Турции, Швеции и Финляндии в трехстороннем формате в Брюсселе.

Переговоры пройдут до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. На них будет обсуждаться достижение договоренности о членстве Стокгольма в блоке.

Столтенберг напомнил, что ранее поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также заявил, что контактирует с руководствами Швеции и Финляндии.

По его словам, на переговорах планируется достичь прогресса на пути вступления Швеции в альянс.

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