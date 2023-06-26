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Президент Турции и генсек НАТО поговорили о последних событиях в России и членстве Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
В воскресенье президент Турции и генсек НАТО пообщались по телефону. В ходе разговора собеседники поговорили об обстановке в России и о потенциальном присоединении Швеции к альянсу.

Накануне состоялся телефонный разговор президента Турции и генсека НАТО. Об этом сообщает канцелярия главы турецкого государства.

Центральной темой беседы Реджепа Тайипа Эрдогана и Йенса Столтенберга стали последние события в России и возможное вступление Швеции в организацию.

Глава турецкого государства подчеркнул, что у Анкары конструктивная позиция в вопросе членства Стокгольма.

Он также обратил внимание на то, что поправки к законодательству, сделанные Швецией по настоянию Турции, не имеют никакого смысла, пока сторонники РПК и YPG совершенно спокойно устраивают демонстрации в этой стране.

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