Президент Турции и генсек НАТО поговорили о последних событиях в России и членстве Швеции

В воскресенье президент Турции и генсек НАТО пообщались по телефону. В ходе разговора собеседники поговорили об обстановке в России и о потенциальном присоединении Швеции к альянсу.
Накануне состоялся телефонный разговор президента Турции и генсека НАТО. Об этом сообщает канцелярия главы турецкого государства.
Центральной темой беседы Реджепа Тайипа Эрдогана и Йенса Столтенберга стали последние события в России и возможное вступление Швеции в организацию.
Глава турецкого государства подчеркнул, что у Анкары конструктивная позиция в вопросе членства Стокгольма.
Он также обратил внимание на то, что поправки к законодательству, сделанные Швецией по настоянию Турции, не имеют никакого смысла, пока сторонники РПК и YPG совершенно спокойно устраивают демонстрации в этой стране.