Президент Турции и генсек НАТО поговорили о последних событиях в России и членстве Швеции

Опубликовано: 11:02, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

В воскресенье президент Турции и генсек НАТО пообщались по телефону. В ходе разговора собеседники поговорили об обстановке в России и о потенциальном присоединении Швеции к альянсу.

Накануне состоялся телефонный разговор президента Турции и генсека НАТО. Об этом сообщает канцелярия главы турецкого государства.

Центральной темой беседы Реджепа Тайипа Эрдогана и Йенса Столтенберга стали последние события в России и возможное вступление Швеции в организацию.

Глава турецкого государства подчеркнул, что у Анкары конструктивная позиция в вопросе членства Стокгольма.

Он также обратил внимание на то, что поправки к законодательству, сделанные Швецией по настоянию Турции, не имеют никакого смысла, пока сторонники РПК и YPG совершенно спокойно устраивают демонстрации в этой стране.