Прямая связь поддерживается между МИД Азербайджана и Армении

В Ереване заявили о существовании прямого канала связи между министерствами иностранных дел Азербайджана и Армении. По словам Арарата Мирзояна, аналогичные контакты поддерживают и другие ведомства.

Азербайджанское и армянское внешнеполитические ведомства поддерживают прямую связь, сообщил глава армянской дипломатии.

Выступая на пресс-конференции по итогам прошлого года, Арарат Мирзоян напомним о прямой связи, которая ранее была установлена между администрациями глав обоих государств. Министр подчеркнул, что аналогичное взаимодействие налажено и на других уровнях.

"Она есть между министерствами иностранных дел двух стран и рядом агентств, работающих "на земле". Обмен предложениями по мирному договору или предметные дискуссии по этой теме проводятся между МИД"

– Арарат Мирзоян

В то же время, указал глава МИД, неофициальные переговоры устраиваются и посредством других каналов. Именно по итогам такого обсуждения произошел обмен задержанными военными в середине декабря.

Напомним, накануне в Госдепе заявили, что США с нетерпением ждут продолжения переговоров Баку и Еревана по мирному соглашению. Первый зам пресс-секретаря ведомства Ведант Патель добавил, что новых сведений о том, когда могла бы состояться встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне, у него нет.

Ранее глава МИД РФ рассказал, почему продвижение Баку и Еревана к миру затормозилось. По словам Сергея Лаврова, причина кроется в позиции Армении, которую нельзя назвать конструктивной.