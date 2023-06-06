Получит ли Грузия статус кандидата в ЕС?

Опубликовано: 12:26, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Грузии надеются уже в конце текущего 2023 года в конце года получить окончательное решение Еврокомиссии о присвоении стране статуса кандидата на вступление в ЕС, и эти надежды разделяет с ними посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Еврокомиссия сейчас работает над тк называемым "отчетом расширения", который формируется на различной информации, в том числе полученной от властей Грузии, который будет опубликован в октябре 2023 года и будет содержать рекомендации по присвоению стране статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС).

"Дальше все будет зависеть от 27 стран-членов на самом высоком политическом уровне, на уровне президентов и премьеров, чтобы решить какими будут следующие шаги в связи с Грузией", – поведал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

Дипломат выразил надежду, что Грузия без особых проблем получит заветный статус.

"Я искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата. Но решение находится в руках 27 государств-членов на самом высоком политическом уровне"

– Павел Герчинский

Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. Вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций– с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.

Напомним, Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Статус кандидата стран получит только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.