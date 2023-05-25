В Тбилиси рассказали о выполнении условий Европы

Опубликовано: 16:43, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каха Каладзе рассказал, когда Грузия выполнит все условия Евросоюза для предоставления кандидата в организацию. По его словам, это произойдет в июне.

Грузия в июне выполнит все условия Евросоюза для предоставления Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС, сообщил генсек "Грузинской мечты и мэр столицы республики Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что Грузия тщательно выполняет все условия, которые были поставлены Евросоюзом перед страной. Каладзе считает, что все будет зависеть от Брюсселя, поскольку там будут решать вопрос о предоставлении Грузии статуса.

Глава города отметил, что сегодня оппозиция пытается помешать евроинтеграции Грузии и не предприняла ни одного шага для участия в данном процессе.

"Во время оформления соглашения о визалиберализации, об ассоциации они делали все, чтобы как-то этому помещать. То же самое происходит и сегодня"

- Каха Каладзе