Поезда дальнего следования стали популярнее у россиян

С начала года по август пассажирских перевозок на поездах дальнего следования стало на 5,8% больше, чем в 2023 году. Статистикой поделились в ОАО "РЖД".

Жители России стали чаще выбирать поезда дальнего следования, чем в прошлом году. Частота перевозок выросла на 5,8%, рассказали в ОАО "РЖД".

С января по август железные дороги России перевезли более 840 млн человек, что на 7,7% больше, чем за такой же период в прошлом году. Из них более 750 млн пассажиров воспользовались пригородными направлениями.

Только за один август 14,5 млн человек выбрали Российские железные дороги, что на 0,8% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, что большое количество поездов дальнего следования поставлены на южное направление. В середине августа около 40% мест на сентябрь было занято.