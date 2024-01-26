Поддержка бизнеса на освобожденных территориях гарантирована государством

В рамках поддержки развития освобожденных территория Азербайджана, стартовала программа по льготному кредитованию предпринимателей. Можно получить кредит в размере до пяти миллионов манатов сроком до семи лет и процентной ставкой до 15% годовых.

Порядка 90% кредитов, которые получают предприниматели на освобожденных территориях Азербайджана, гарантируются государством.

Об этом сообщил председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев.

По его словам, с 1 февраля для предпринимателей, которые работают на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, создана возможность обращения по механизму гарантий и субсидий. Регистрация предпринимателей осуществляется через портал e-gov и сайт edf.gov.az

Халиев отметил, что сумма кредита может составить порядка пяти миллионов манатов сроком до семи лет и процентной ставкой до 15% годовых.

«При этом 10 процентов годовых процентных ставок по этим кредитам субсидируются государством на срок до 36 месяцев, а также применяется льготный период до 36 месяцев, не превышающий половины срока кредита»

– Осман Халиев