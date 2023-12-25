Почти 40 тонн турецких яиц ввезли через Азербайджан в Россию

Еще две партии пищевых куриных яиц из Турции доставили в РФ. О поставках сообщил Россельхознадзор.

Более 633 тыс столовых куриных яиц прибыли в Россию из Турции, видео их поступления опубликовал Россельхознадзор.

В ведомстве пояснили, что поставки были совершены сегодня и 16 января. Фуры приехали через территорию Азербайджана. На пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане были взяты пробы. По ним специалисты проверят качество продукции.

В двух партиях было почти 39 т яиц, это более 633 тыс штук. Они будут продаваться в России.

В общей сложности с момента открытия импорта россияне получили 1,2 млн шт пищевых яиц из Турции.

Напомним, накануне Росстат сообщил долгожданную новость о том, что яйца начали дешеветь в России. Цены на этот важный продукт опустились на 0,2%. Удешевление произошло впервые с июня прошлого года.