Вестник Кавказа

"Победа" связала Старополье и Турцию прямыми рейсами

"Победа" связала Старополье и Турцию прямыми рейсами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лоукостер "Победа" запустил прямое авиасообщение из столицы Ставропольского края в Анталью. Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Из Ставрополя в Анталью будут летать прямые рейсы два раза в неделю. Информацию об этом озвучили в пресс-службе ставропольской авиагавани. 

Сообщается, что первый рейс был совершен сегодня. 

"Первый рейс состоялся 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам"

– пресс-служба Ставропольского аэропорта 

По данным пресс-службы, авиалайнер, совершивший из Ставрополя в Турцию, был полностью загружен. 

Кроме этого, лоукостер летает из Ставрополя в Стамбул. 

Как сообщили в администрации авиагавани, в новом летнем сезоне частота полетов в Турцию значительно увеличилась. Анталья стала новым направлением. 

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