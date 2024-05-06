"Победа" связала Старополье и Турцию прямыми рейсами

Российский лоукостер "Победа" запустил прямое авиасообщение из столицы Ставропольского края в Анталью. Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Из Ставрополя в Анталью будут летать прямые рейсы два раза в неделю. Информацию об этом озвучили в пресс-службе ставропольской авиагавани.

Сообщается, что первый рейс был совершен сегодня.

"Первый рейс состоялся 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам"

– пресс-служба Ставропольского аэропорта

По данным пресс-службы, авиалайнер, совершивший из Ставрополя в Турцию, был полностью загружен.

Кроме этого, лоукостер летает из Ставрополя в Стамбул.

Как сообщили в администрации авиагавани, в новом летнем сезоне частота полетов в Турцию значительно увеличилась. Анталья стала новым направлением.