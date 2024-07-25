Вестник Кавказа

Пезешкиан предложил стереть границы между исламскими странами

Пезешкиан предложил стереть границы между исламскими странами
© Фото: сайт президента Ирана
Президент Ирана считает необходимым отменить погранконтроль и фактически убрать границы между исламскими странами. С такой инициативой Масуд Пезешкиан выступил во время своего первого заграничного визита – в Ирак.

Исламским странам стоит задуматься об упразднении границ, так, как это устроено в Европейском союзе, где между участниками Шенгенского соглашения отсутствует пограничный контроль. Соответствующее предложение озвучил иранский президент Масуд Пезешкиан на переговорах с иракским коллегой Абдуллатифом Рашидом, которые состоялись в Багдаде.

Политик пояснил, что для реализации его идеи требуется создать объединение исламских стран.

Президент Исламской Республики назвал плюсы своего проекта: сближение исламских стран даст импульс для развития в различных сферах и сделает бессмысленными санкции против исламских стран.

Напомним, сегодня Пезешкиан совершает свой первый зарубежный визит. Президент ИРИ отправился в Ирак. Он пробудет там три дня.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крупнейшая иранская авиакомпания попала под санкции США

Крупнейшая иранская авиакомпания попала под санкции США

Штаты введут новые ограничения против Ирана

Штаты введут новые ограничения против Ирана

Аракчи и Боррель обсудили отмену санкций против Ирана

Аракчи и Боррель обсудили отмену санкций против Ирана

Чего в Иране ждут от нового правительства Масуда Пезешкиана?

Чего в Иране ждут от нового правительства Масуда Пезешкиана?

США намерены ограничить экспорт нефти из Ирана

США намерены ограничить экспорт нефти из Ирана

Будет ли атака Ирана на Израиль?

Будет ли атака Ирана на Израиль?

Кто такой Мохаммад Джавад Зариф, ставший вице-президентом Ирана

Кто такой Мохаммад Джавад Зариф, ставший вице-президентом Ирана

Приведет ли убийство Исмаила Хании к масштабному конфликту между Ираном и Израилем?

Приведет ли убийство Исмаила Хании к масштабному конфликту между Ираном и Израилем?

Свыше 10 физлиц и юрлиц попали под санкции США за помощь Ирану

Свыше 10 физлиц и юрлиц попали под санкции США за помощь Ирану

Почему в мире ждут инаугурацию Пезешкиана?

Почему в мире ждут инаугурацию Пезешкиана?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы