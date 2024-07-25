Пезешкиан предложил стереть границы между исламскими странами

Президент Ирана считает необходимым отменить погранконтроль и фактически убрать границы между исламскими странами. С такой инициативой Масуд Пезешкиан выступил во время своего первого заграничного визита – в Ирак.

Исламским странам стоит задуматься об упразднении границ, так, как это устроено в Европейском союзе, где между участниками Шенгенского соглашения отсутствует пограничный контроль. Соответствующее предложение озвучил иранский президент Масуд Пезешкиан на переговорах с иракским коллегой Абдуллатифом Рашидом, которые состоялись в Багдаде.

Политик пояснил, что для реализации его идеи требуется создать объединение исламских стран.

Президент Исламской Республики назвал плюсы своего проекта: сближение исламских стран даст импульс для развития в различных сферах и сделает бессмысленными санкции против исламских стран.

Напомним, сегодня Пезешкиан совершает свой первый зарубежный визит. Президент ИРИ отправился в Ирак. Он пробудет там три дня.