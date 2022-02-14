Перенесут ли столицу Ирана: плюсы и минусы инициативы президента

Предложение президента Ирана Масуда Пезешкиана перенести столицу страны из Тегерана на юг вызвало бурные дискуссии. Расскажем о положительных и отрицательных последствиях реализации этого проекта.

Идея переноса столицы неновая

Вопрос целесообразности переноса столицы уже поднимался двумя предыдущими созывами парламента ИРИ. Изучить вопрос поручили Министерству дорог, и его заключение оказалось следующим: Тегеран как мегаполис нужно инфраструктурно изменить, придать ему новый вид, но переносить столицу нецелесообразно. В случае переноса политической столицы из Тегерана в любой другой город потребуется перевезти до миллиона чиновников и функционеров, что выглядит проблематичным. Финансовую составляющую не обнародовали, но очевидно, что и здесь государству пришлось бы пойти на серьезные издержки. В результате вопрос о переносе столицы был снят с повестки дня, но ненадолго.

Преимущества переноса столицы

Пезешкиан делает первые шаги на посту президента. В своей программе он неоднократно заявлял о необходимости развития регионов.

Перенос столицы на юг может стать катализатором экономического развития южных провинций Ирана. Столичный статус обеспечит более высокие инвестиции в инфраструктуру, развитие бизнеса и привлечение квалифицированной рабочей силы. Это может способствовать выравниванию экономического дисбаланса между северными и южными регионами. Почти вся территория Ирана расположена в зоне высокой сейсмической активности, и Тегеран не исключение. Перенос столицы в менее сейсмоопасный регион может снизить риски, связанные с землетрясениями. Возможный перенос столицы может быть вызван решением стратегических задач. Новая столица может быть расположена вблизи Персидского залива, что будет способствовать укреплению внешнеполитических позиций и улучшению логистики. В Иране распространено мнение, что многомиллионный Тегеран нуждается в разгрузке. Нынешняя столица страдает от чрезмерной плотности населения и интенсивного движения транспорта. Переезд государственных учреждений может существенно снизить нагрузку на городскую инфраструктуру, решив проблемы пробок, загрязнения воздуха и энергетических ресурсов.

Тегеран можно изменить, сняв с него огромную ношу, тогда он станет одним из самых красивых городов Азии. Тегеран обладает уникальными экологическими и экономическими возможностями. Причина задуматься о переносе столицы — это неравномерное развитие центра города и его агломерации. Рост населения самого Тегерана ниже, чем в целом по стране, а вот увеличение населения пригородов – проблема. Соседние к столице Исламшехр, Бахарестан, Карадж и Варамин стремительно увеличиваются. Население таких городов, как Паранд и новообразованный район Хашгард, также значительно увеличивается. В этих районах проживает, по разным оценкам, от 13 до 16 миллионов. С экологической точки зрения на эти районы оказывается значительное давление, их потребности в воде с трудом удовлетворяют даже четыре реки. Поэтому увеличиваются темпы оседания почв. В течение года в Тегеране всего 30 дней чистый воздух

- бывший заместитель мэра Тегерана Абдолреза Гольпайегани.

Недостатки переноса столицы

Тем не менее столицей пока остается Тегеран, и для этого есть несколько причин:

Любой перенос столицы требует огромных финансовых вложений. Они включают в себя строительство новых правительственных зданий, жилых комплексов, дорог и других элементов инфраструктуры. В условиях экономических санкций и политической изоляции Ирана такие расходы могут быть чрезвычайно обременительными для государственного бюджета. Перенос столицы приведет к массовому переселению госслужащих и их семей, что может вызвать социальную напряженность. Тегеран является культурным и научным центром страны. Перенос столицы может вызвать утрату культурных связей и нарушения в научной и образовательной сфере. Переезд госучреждений может вызвать временное снижение эффективности управления и работы органов власти. Переходный период потребует адаптации к новым условиям и может сопровождаться сбоями в административной работе. Непредвиденные трудности, такие как задержки в строительстве и неучтенные финансовые расходы, могут отложить реализацию проекта и вызвать дополнительные проблемы.

Как в Иране переносили столицы?

Иран имеет богатую историю переноса столиц. В древние времена столица Персии менялась в зависимости от правящей династии и политических условий. До нашествия арабов в VII веке столицей Ирана был Ктесифон. Позднее столица перемещалась несколько раз: при правлении династии Зендов столичным городом был Шираз, а при сейфевидском шахе Аббасе Великом - Исфаган. В эпоху Каджаров, менее 250 лет назад, столицей был выбран Тегеран.

Близким по духу современному предложению можно считать инициативу Резы-шаха Пехлеви, который в начале XX века собирался перенести столицу, чтобы избежать угроз внешнего вторжения и лучше контролировать региональные конфликты.

В истории Ирана перенос столицы был шагом, продиктованным стратегическими, экономическими или политическими соображениями, и каждый раз он приводил к существенным изменениям в социальной и экономической структуре страны.