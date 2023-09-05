Песков ответил Пашиняну: Россия не уйдет с Южного Кавказа

Опубликовано: 12:49, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Россия - неотъемлемая часть Южного Кавказа. Уходить из региона не планируется, заявил Песков в ответ на слова Пашиняна.

Роль России как гаранта безопасности и стабильности на Южном Кавказе важна, покидать регион не планируется, так прокомментировал последние высказывания армянского премьера Никола Пашиняна пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва не может согласиться с тезисами Пашиняна о провале миротворческой миссии на Южном Кавказе.

"Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. Мы будем продолжать эту роль"

– Песков

Представитель Кремля указал на важное значение приверженности всех сторон ранее заключенным договоренностям.

"В данном случае очень важным является приверженность во всех соответствующих государствах этого региона тем трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены. Именно следование этим договоренностям является залогом успеха"

– Песков

Армянское руководство заявляет, что страна допустила ошибку, сотрудничая только с РФ в вопросе безопасности. Также Пашинян объявил, что Россия якобы сама уходит с Южного Кавказа.

"Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может"

– Песков

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о том факте, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", и это граждане РФ и патриоты страны.