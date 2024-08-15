Первые восемь агроклассов заработают на Ставрополье в этом году

Первые 8 агроклассов откроются на Ставрополье в этом году. Школьникам будут преподавать азы сельского хозяйства, знакомить с передовыми агротехнологиями и современной техникой.

На Ставрополье в этом году будет открыто восемь агроклассов, где школьникам будут преподаваться основы сельского хозяйства. Эта инициатива призвана не только повысить интерес к сельскому хозяйству среди молодежи, но и содействовать развитию аграрного сектора региона. Об этом заявил глава региона.

«В этом году мы запускаем восемь пилотных агроклассов на Ставрополье. Такие классы появятся в Невинномысске, а также в Кировском, Александровском, Кочубеевском, Изобильненском и Шпаковском округах»

– Владимир Владимиров

Учащиеся смогут получить представление о растениеводстве, животноводстве, селекции, агрохимии и других ключевых аспектах сельского хозяйства.

Кроме теоретических знаний, учащиеся агроклассов также познакомятся с передовыми агротехнологиями, которые позволяют увеличить урожайность и эффективность производства. Ставрополье, как один из ведущих аграрных регионов России, предоставит возможность школьникам познакомиться с самой современной сельскохозяйственной техникой на практике.