Первые восемь агроклассов заработают на Ставрополье в этом году

На Ставрополье в этом году будет открыто восемь агроклассов, где школьникам будут преподаваться основы сельского хозяйства. Эта инициатива призвана не только повысить интерес к сельскому хозяйству среди молодежи, но и содействовать развитию аграрного сектора региона. Об этом заявил глава региона.
«В этом году мы запускаем восемь пилотных агроклассов на Ставрополье. Такие классы появятся в Невинномысске, а также в Кировском, Александровском, Кочубеевском, Изобильненском и Шпаковском округах»
– Владимир Владимиров
Учащиеся смогут получить представление о растениеводстве, животноводстве, селекции, агрохимии и других ключевых аспектах сельского хозяйства.
Кроме теоретических знаний, учащиеся агроклассов также познакомятся с передовыми агротехнологиями, которые позволяют увеличить урожайность и эффективность производства. Ставрополье, как один из ведущих аграрных регионов России, предоставит возможность школьникам познакомиться с самой современной сельскохозяйственной техникой на практике.