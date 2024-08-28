Пенсионерка пострадала в аварии в Ставрополе

Начинающий водитель, уже "отметившийся" несколькими нарушениями, устроил ДТП с пострадавшим в Ставрополе. Фото с места аварии опубликовала краевая Госавтоинспекция.

Две машины столкнулись накануне вечером в Ставрополе, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что авария случилась примерно в 20.20, на одном из перекрестков в Промышленном районе краевой столицы.

Водитель ВАЗ-2114 решил повернуть налево. Однако он не убедился, что его маневр будет безопасным и нарушил очередность проезда, в результате чего столкнулся с "Лада Гранта" – она ехала навстречу.

Пострадала пассажирка "Гранты", женщина 74 лет. Ее отвезли в больницу.

Личность водителя ВАЗ установлена – это 23-летний местный житель. Мужчина получил права лишь два месяца назад. Но за столь короткий срок он уже трижды нарушал правила и привлекался за это к ответственности.

Идет расследование.