Вестник Кавказа

"Патриоты" потребовали выхода Франции из НАТО и ЕС

"Патриоты" потребовали выхода Франции из НАТО и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Франции нужно срочно вернуть себе независимость, чтобы лучше защищать свои национальные интересы - для чего ей нужно выйти из НАТО и ЕС, заявил сегодня лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Франции следует срочно выйти из НАТО для защиты своей независимости, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Властные элиты в США стремятся к разжиганию конфликтов повсюду в мире, - отметил он. - Франция не должна иметь абсолютно ничего общего с этим, нужно срочно выйти из НАТО"

- Флориан Филиппо

Только такое решение французского правительства поможет стране вновь стать по-настоящему независимой и заняться защитой собственных интересов, уверен политик.

Напомним, Франция вышла из военной структуры НАТО в 1966 году и вернулась в военную структуру альянса лишь весной 2009 года.

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