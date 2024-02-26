Пять прорывных инвестпроектов готовятся реализовать в Чечне к 2030 году

Руководство Чечни рассчитывает к концу текущего десятилетия осуществить пять крупных инвестпроектов. На эти цели выделят свыше 130 млрд рублей.

В Чечне намерены в ближайшие шесть лет реализовать пять инвестпроектов на общую сумму 131 млрд рублей. Об этом рассказал председатель регионального правительства.

"В их реализацию до 2030 года планируется вложить 131 млрд рублей и создать новые рабочие места в сфере промышленности, туризма, АПК и энергетики"

– Муслим Хучиев

Он подчеркнул, что эти прорывные проекты должны стать очередным драйвером роста экономической и социальной сферы в республике.