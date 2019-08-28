Вестник Кавказа

В Чечне начнут разрабатывать новую модели багги

В Чечне начнут разрабатывать новую модели багги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая модель высокомобильного специального транспортного средства от компании «Чаборз».  Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни.

Компания «Чаборз» получила грант в размере 150 млн рублей, деньги будут направлены на  разработку новой модели высокомобильного транспорта.

Это мощное и маневренное средство передвижения, предназначенное для использования в труднодоступных и экстремальных условиях. Машина имеет особую конструкцию, позволяющую преодолевать различные препятствия, такие как грунт, песок, снег, болота и другие неровные поверхности.

«Компания „Чаборз“ выиграла грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Впервые республика участвовала в таком конкурсе в отрасли промышленности. Речь идет о сумме 150 миллионов рублей»

– министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Главной целью разработки является создание универсального и надежного транспортного средства, способного справиться с самыми сложными условиями эксплуатации.

Новая модель высокомобильного специального транспортного средства от «Чаборз» будет иметь несколько ключевых особенностей, которые сделают его привлекательным для потенциальных пользователей: это высокая мощность и проходимость, а также безопасность и комфорт в эксплуатации.

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