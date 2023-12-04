Пашинян признал неизбежность провала сепаратистского проекта в Ханкенди

Армянский премьер публично признал, что т. н. "НКР", самоликвидировавшаяся в результате антитеррористических мероприятий Азербайджана в сентябре, с самого начала была обречена. Никол Пашинян заявил, что он был обязан донести это до народа, возглавив страну в 2018 году, но не стал, так как и сам не мог принять новую реальность.

Прекращение существования марионеточного режима, созданного когда-то Ереваном на территории Азербайджана, было неизбежным событием, заявил премьер-министр Армении.

Громкое заявление Никол Пашинян сделал на встрече с активом правящего "Гражданского договора", которая прошла в Тавушской области, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, участь сепаратистского проекта была предрешена с августа 2016 года. Однако действующее на данный момент руководство Армении, в том числе и он сам, признал Пашинян, возглавив страну в 2018 году, по-прежнему, как и 90% граждан РА, воспринимало армяно-азербайджанский конфликт с позиции эмоций – и это, уверен премьер, было ошибкой.

"Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна"

– Никол Пашинян

Глава правительства признал вину, заключавшуюся в том, что власть не доносила до народа новую реальность. Он подчеркнул, что и сам не мог смириться с ней.

Премьер пояснил, что если бы руководство страны поставило вопрос под этим углом, оказалось бы, что Армения три десятка лет тратила силы на проблему, которую в принципе невозможно было решить. А ведь все эти ресурсы можно было бы пустить на развитие Республики Армения.