Пашинян признал неизбежность провала сепаратистского проекта в Ханкенди

Прекращение существования марионеточного режима, созданного когда-то Ереваном на территории Азербайджана, было неизбежным событием, заявил премьер-министр Армении.
Громкое заявление Никол Пашинян сделал на встрече с активом правящего "Гражданского договора", которая прошла в Тавушской области, передает РИА Новости.
По словам главы правительства, участь сепаратистского проекта была предрешена с августа 2016 года. Однако действующее на данный момент руководство Армении, в том числе и он сам, признал Пашинян, возглавив страну в 2018 году, по-прежнему, как и 90% граждан РА, воспринимало армяно-азербайджанский конфликт с позиции эмоций – и это, уверен премьер, было ошибкой.
"Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна"
– Никол Пашинян
Глава правительства признал вину, заключавшуюся в том, что власть не доносила до народа новую реальность. Он подчеркнул, что и сам не мог смириться с ней.
Премьер пояснил, что если бы руководство страны поставило вопрос под этим углом, оказалось бы, что Армения три десятка лет тратила силы на проблему, которую в принципе невозможно было решить. А ведь все эти ресурсы можно было бы пустить на развитие Республики Армения.