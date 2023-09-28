Сепаратистский проект в Ханкенди объявил о самоликвидации

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фейковый режим, когда-то созданный Ереваном на территории Азербайджана, прекратил существование, заявив о самороспуске. Это произошло чуть более чем через неделю после проведения Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Марионеточного режима, который был создан и поддерживался Ереваном на азербайджанской земле, более не существует. Сепаратисты заявили о собственной ликвидации.

В т. н. "документе", "изданном" сегодня, говорится о роспуске "учреждений" незаконного режима.

Соответственно, уточняется в нем, т. н. "НКР" сама объявляет о прекращении своего существования – причем сразу после того, как решение было предано огласке.

Таким образом, уже на момент написания этой новости т. н. "НКР" более не существует.

Договоренность о выезде по Лачинской дороге

Сепаратисты заявили также о договоренности, которая была достигнута при помощи командования РМК с центральными органами власти Азербайджана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно ей, армянскому населению Ханкенди обеспечен свободный и добровольный проезд по Лачинской дороге – в том числе выехать в Армению по ней могут и "военнослужащие, сложившие оружие".

Армяне Ханкенди добровольно решат, оставаться ли в Азербайджане

Армянское население Ханкенди, уточняется в "указе", в том числе и те люди, которые сейчас находятся за пределами Азербайджана, должны самостоятельно и индивидуально решить, стоит ли им оставаться в Азербайджане либо возвращаться в Азербайджан.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед этим сепаратисты рекомендуют "ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой".

Мира и стабильности Азербайджану!

Как подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, 35-летняя чудовищная история карабахского сепаратизма в Азербайджане закончилась и ушла в прошлое. "Жаль, что не удалось ликвидировать сепаратистский проект раньше и мирным путем, что для искоренения зла пришлось пожертвовать столькими жизнями, поскольку безумцы в националистических кругах Армении и армянской диаспоры верили, что смогут вечно творить беззаконие в Карабахе. Но радостно, что справедливость закономерно восторжествовала. Пусть война более никогда не вернется на территорию Азербайджана", - пожелал он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Впереди, конечно, еще большой путь. Даже после полного разоружения и вывода с азербайджанских территорий ВС Армении и армянских НВФ понадобятся годы на то, чтобы разминировать освобожденную землю, и Ереван наверняка будет упорствовать в том, чтобы ни одну карту минных полей не передавать Баку. Разрушенные за время армянской оккупации города и села придется восстанавливать не один год – власти Азербайджана в течение трех послевоенных лет показали, как быстро и эффективно можно возрождать из руин цивилизованную жизнь, но работы предстоит еще очень и очень много. По мере строительства жилья и инфраструктуры в Карабах и Восточный Зангезур будет возвращаться все больше местного населения, районы будут постепенно наращивать производство и избавляться от дотационного статуса. Все это впереди. А сегодня мы можем сказать, что война и насилие остались позади", - подчеркнул Андрей Петров.

"Пусть военные преступники понесут наказание по всей строгости закона и никто не уйдет от ответственности. Пусть националисты, не желающие жить с гражданством Азербайджана, уедут. А все остальные пусть живут в вечном мире и стабильности многонационального азербайджанского общества. Слово "сепаратизм" для азербайджанской действительности более не существует, с чем я могу только поздравить всех, кто боролся на протяжении 35 лет за территориальную целостность и конституционный строй Азербайджана", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".