Пашинян прилетел в Албанию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел с рабочим визитом в Албанию, где он примет участие в очередном, 6-м по счету саммите Европейского политического сообщества и проведет ряд встреч на его полях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

В Албании также запланированы двусторонние встречи Пашиняна с международными партнерами, другие подробности визита не разглашаются, передает Арменпресс.

Напомним, Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван не намерен выстраивать отношения со странами Запада в ущерб связям с Москвой, а просто соблюдает баланс в отношениях. Ереван не собирается идти на ухудшение отношений с Москвой и тем более на полный разрыв, заявил он в конце апреля, находясь в Эстонии.