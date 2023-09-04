Парламент Грузии станет безопаснее

Опубликовано: 19:39, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт парламента Грузии

Новые правила безопасности скоро начнут действовать на территории и в здании парламента Грузии. Никаких принципиальных нововведений не предполагается – речь идет об упорядочивании уже существующих практик.

Грузинский парламент спустя 2 недели начнет жить по новым правилам безопасности, изменения анонсировал его спикер Шалва Папуашвили.

Свою подпись под ними политик поставил сегодня.

По его словам, благодаря новшествам всем сотрудникам парламента будет обеспечена безопасность на рабочем месте. В правилах оговаривается также выдача пропусков для пеших посетителей и для машин.

"Кроме того, корректируются уровни безопасности. Вы знаете, что в некоторых случаях в парламенте объявляется режим, когда посетителей не пускают. Здесь для большей наглядности введено точное определение уровней безопасности: красный, желтый и зеленый уровни"

– Шалва Папуашвили

Спикер раскрыл содержание всех трех уровней:

зеленый – отсутствие ограничений,

красный – полная эвакуация при форс-мажоре,

желтый – разной степени строгости ограничения на вход посетителей.