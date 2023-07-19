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Отели Rixos появятся у моря в Дагестане

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане могут быть построены отели сети Rixos, также на рынок могут прийти другие иностранные игроки. Туризм в Дагестане будет развиваться во всех направлениях, не только морской и горный.

Отели крупных мировых сетей могут появиться в Дагестане, например сеть Rixos проявляет интерес к региону, рассказал глава Дагестана.

Он уточнил, что в республике идет всестороннее развитие туристической сферы. Планируется открыть четыре туристических кластера:

  • в Дербенте,
  • в горах,
  • на севере - для охоты и рыбалки,
  • на берегу моря - для пляжного отдыха.

Меликов в интервью РИА Новости назвал прибрежный кластер самым востребованным и перспективным, его развитие будет первоочередным. Для привлечения инвесторов, там открыта особая экономическая зона.

Он уточнил, что строительство крупных отелей может начаться в 2025 году, а будущий год уйдет на создание необходимой инфраструктуры.

"Как только мы обеспечим эти кластеры надежной инфраструктурой, я не сомневаюсь, что отбоя от инвестиций здесь не будет, потому что спрос на пребывание в Дагестане сегодня велик. Крупных игроков мирового туристического рынка, которые хотят зайти в эту сферу, очень много. Rixos, например. Они заинтересованы в развитии в Дагестане. Также в прошлом году у нас был посол Объединенных Арабских Эмиратов, они тоже заинтересованы"

– Сергей Меликов

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