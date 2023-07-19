Отели Rixos появятся у моря в Дагестане

Отели крупных мировых сетей могут появиться в Дагестане, например сеть Rixos проявляет интерес к региону, рассказал глава Дагестана.
Он уточнил, что в республике идет всестороннее развитие туристической сферы. Планируется открыть четыре туристических кластера:
- в Дербенте,
- в горах,
- на севере - для охоты и рыбалки,
- на берегу моря - для пляжного отдыха.
Меликов в интервью РИА Новости назвал прибрежный кластер самым востребованным и перспективным, его развитие будет первоочередным. Для привлечения инвесторов, там открыта особая экономическая зона.
Он уточнил, что строительство крупных отелей может начаться в 2025 году, а будущий год уйдет на создание необходимой инфраструктуры.
"Как только мы обеспечим эти кластеры надежной инфраструктурой, я не сомневаюсь, что отбоя от инвестиций здесь не будет, потому что спрос на пребывание в Дагестане сегодня велик. Крупных игроков мирового туристического рынка, которые хотят зайти в эту сферу, очень много. Rixos, например. Они заинтересованы в развитии в Дагестане. Также в прошлом году у нас был посол Объединенных Арабских Эмиратов, они тоже заинтересованы"
– Сергей Меликов