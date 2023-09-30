ООН: инцидентов с уезжающими из Ханкенди армянскими жителями не зафиксировано

Опубликовано: 10:35, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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В ООН сообщили, что армянские жители Ханкенди, уезжающие в Армению, не сталкиваются с негативом со стороны азербайджанского населения. Не зафиксировано ни одного случая жестокости.

Нет инцидентов плохого обращения со стороны азербайджанских граждан по отношению к армянским эмигрантам, уезжающим из Ханкенди в Армению, об этом заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Армении Кавита Белани на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН, выступление состоялось в формате видео-конференции.

В ходе локальной антитеррористической операции ВС Азербайджана избавили Ханкенди от сепаратистов и нелегальных боевиков. Баку предложил местному населению выбор - стать гражданами АР и реинтегрироваться, либо уехать в Армению с возможностью, при желании, вернуться. В эти дни из Карабахского района Азербайджана выезжают многие армянские жители, однако на своем пути они не встречают негативного отношения со стороны азербайджанских граждан.

"Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано"

– Белани

Она уточнила, что уезжающие из Ханкенди лица без инцидентов добираются до Армении, передает "Анадолу".

Миссия ООН в Карабах

В эти выходные в азербайджанский регион по приглашению Баку прибудет миссия ООН, это будет первый визит делегации ООН в Карабах за 30 лет, в годы армянской оккупации ООН была лишена доступа в регион.

В состав миссии войдут представители от агентств ООН и техническая команда Управления по координации гуманитарных вопросов. В Ханкенди миссия займется определением гуманитарных потребностей региона.