Новый премьер Грузии: куда состоится первый визит Ираклия Кобазидзе?

Назначенный накануне новый премьер-министр Грузии совершит свой первый визит на этом посту в Евросоюз. Ираклий Кобахидзе отправится в Брюссель.

Первая зарубежная официальная поездка нового главы грузинского правительства будет совершена в Европу, такие планы озвучил сам Ираклий Кобахидзе.

"В принципе, визит в Брюссель уже запланирован на 20-21 февраля. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. Повестка дня уже определена. Соответственно, первый визит будет осуществлен в Брюссель"

– премьер-министр Грузии

Ранее Ираклий Кобахидзе назвал свои основные задачи, которые он намерен выполнить на новом посту. В их числе – евроинтеграция и борьба с бедностью в Грузии.

Премьер-министр также уточнил, что правительство в новом составе соберется на первое заседание в понедельник 12 февраля.

Назначение нового премьер-министра Грузии

Напомним, кандидатуру Кобахидзе предложила на пост главы государства правящая партия "Грузинская мечта", выигравшая выборы в парламент. Прежний премьер Ираклий Гарибашвили возглавил правящую политическую силу вместо Кобахидзе.

Накануне грузинский парламент выразил доверие Кобахидзе. Официальное распоряжение о его назначении уже подписано президентом.